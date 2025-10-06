¡Atención padres! Desde este lunes se pagará el Bono Juancito Pinto en Santa Cruz

El esperado pago del Bono Juancito Pinto arrancará este lunes 6 de octubre en Santa Cruz, informó el pasado 2 de octubre en el programa El Mañanero, Nelson Alcócer, quien precisó que más de 700 mil estudiantes serán beneficiados con este incentivo económico.

En todo el país, el bono —que asciende a Bs 200 por estudiante de primaria y secundaria— busca reducir la deserción escolar y cada año se entrega en una fecha unificada a nivel nacional. Sin embargo, esta gestión existen versiones contradictorias sobre el inicio del desembolso, lo que ha generado expectativa entre los padres de familia.

El director distrital de Educación de Trinidad, Valentín Roca, indicó que el pago estaba previsto también para este lunes, pero que se cambió la fecha por razones administrativas, sin precisar un nuevo día de inicio. En esa región, 33 mil estudiantes están habilitados para recibir el beneficio.

Mientras tanto, en La Paz, el director distrital Carmelo López informó que el pago podría realizarse a mediados de octubre o una semana antes, aunque aún se aguarda la confirmación oficial del Ministerio de Educación, que definirá la fecha única para todo el país.

El bono se cobrará a través del sistema financiero, y los requisitos son los mismos que en años anteriores:

- Cédula de identidad original y fotocopia del padre, madre o tutor autorizado.

- Cobro según el cronograma establecido por terminación de cédula.

Padres de familia, atentos: el Ministerio de Educación hará público en las próximas horas el cronograma oficial de pago para evitar confusiones y garantizar que todos los estudiantes reciban su beneficio a tiempo.

Mira la programación en Red Uno Play