¿Puedo cobrar el Bono Juancito Pinto si tengo 18 años o necesito autorización de mis padres?

El próximo lunes 6 de octubre comienza en todo el país el pago del Bono Juancito Pinto, un beneficio de 200 bolivianos por estudiante, destinado a niños y jóvenes de primaria y secundaria de unidades educativas fiscales, de convenio y de educación especial.

De acuerdo con la Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz, más de 2.3 millones de estudiantes serán beneficiados a nivel nacional, de los cuales más de 500 mil pertenecen al departamento cruceño, que concentra casi el 30% de la población escolar.

El director de la DDE, Nelson Nery Alcócer, explicó que el pago se extenderá durante octubre, noviembre y los primeros días de diciembre, con una inversión estatal de 474.3 millones de bolivianos.

“Queremos que este beneficio llegue a todas las unidades educativas del país. Para ello, incluso en zonas dispersas, los maestros pueden registrarse como tutores para realizar el cobro y entregar el dinero a sus estudiantes, o en su defecto se habilitan brigadas móviles en coordinación con el Ejército”, detalló Alcócer.

¿Quiénes pueden cobrar el bono?

El único requisito es presentar la cédula de identidad original y vigente, acompañada de una fotocopia simple.

El cobro se realiza en más de 15 entidades financieras habilitadas; ya no se paga en las mismas unidades educativas.

Padres, madres o tutores son los autorizados para retirar el dinero en ventanilla.

Los estudiantes, incluso siendo beneficiarios, no pueden cobrar directamente, salvo que sean mayores de 18 años y se hayan registrado como sus propios tutores.

¿Y si no tengo padres ni tutor?

En casos especiales, como estudiantes que no cuentan con padres ni tutores, la DDE explicó que existen alternativas:

El maestro puede registrarse como tutor y efectuar el cobro en nombre del estudiante.

En áreas rurales o de difícil acceso, se organizan brigadas móviles para garantizar que nadie quede sin su beneficio.

“También hay estudiantes que ya tienen mayoría de edad, los que tienen 18 años y se han registrado como tutores. Ellos pueden cobrar de forma personal en las entidades financieras”, precisó Alcócer.

De esta forma, el Bono Juancito Pinto busca asegurar que ningún alumno quede excluido, reforzando la permanencia escolar y apoyando a las familias en todo el territorio nacional.

