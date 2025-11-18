TEMAS DE HOY:
Educación

¿Hasta cuándo se puede cobrar el Bono Juancito Pinto este 2025?

El pago del Bono Juancito Pinto ingresa a su última etapa y, desde este 17 de noviembre, ya no existen restricciones por número de cédula para que padres y tutores cobren el beneficio escolar.

Jhovana Cahuasa

17/11/2025 21:51

Foto: Redes Sociales.
Bolivia

El Ministerio de Educación confirmó que, entre el 17 y el 29 de noviembre, los beneficiarios del Bono Juancito Pinto podrán acudir a las entidades financieras sin la limitación del dígito de carnet.

Es decir que el cobro del monto de 200 bolivianos solo podrá ser cobrado hasta este 29 de noviembre, por lo que recomendaron tomar sus previsiones. Esta disposición corresponde a la fase final del cronograma establecido para facilitar el cobro en todo el país.

Así mismo informaron que hasta el 12 de noviembre, más de 1,6 millones de estudiantes ya habían recibido los Bs 200 del bono, lo que representa el 73% del total de beneficiarios.

Según dicha cartera de Estado, el incentivo continúa cumpliendo su objetivo central: reducir la deserción escolar mediante la permanencia, asistencia y culminación del año académico.

Para garantizar que el pago llegue también a las regiones rurales de difícil acceso, se desplegaron brigadas móviles conformadas por personal del Ministerio de Defensa, el Banco Unión y Entel. Estas comitivas se encargan de cubrir localidades donde no existe presencia de entidades financieras, asegurando que ningún estudiante quede sin cobrar el beneficio.

El Bono Juancito Pinto alcanza a más de 2,3 millones de estudiantes de unidades educativas fiscales, de convenio y centros de educación especial en todo el territorio nacional, convirtiéndose en uno de los programas sociales con mayor cobertura del país.

 

