En una jornada de ajustes y consolidación del gabinete, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, posesionó este lunes 17 de noviembre a Marco Antonio Calderón como nuevo ministro de Minería y Metalurgia, mientras que el ministro de la Presidencia tomó juramento a cuatro nuevos viceministros que reforzarán diferentes áreas estratégicas del Órgano Ejecutivo.

Durante el acto oficial en Casa Grande del Pueblo, el presidente Paz destacó la importancia del sector minero para el desarrollo nacional y subrayó los desafíos que enfrentará la nueva autoridad.

“Los retos, señor ministro, son extraordinarios. La construcción de una nueva ley de minería moderna, ágil y adaptada a la Bolivia que queremos mostrar al mundo es trascendental”, afirmó.

Paz agregó que el Estado debe dejar de ser un obstáculo y convertirse en un facilitador.

Cuatro nuevos viceministros para fortalecer la gestión

Al medio día, el ministro de la Presidencia José Luis Lupo, encabezó el acto de posesión de cuatro viceministros en áreas clave, marcando el inicio de una nueva etapa de coordinación interna y fortalecimiento institucional.

Las nuevas designaciones responden a la necesidad de acelerar la ejecución de políticas públicas, mejorar los procesos administrativos y acompañar las reformas impulsadas por el presidente Paz.

Los viceministros posesionados son: Wilson Santamaria como viceministro de coordinación legislativa; Julio Héctor Linares Calderón viceministro de la gestión Pública; Andrea Barrientos viceministra de autonomías; Rene Flores Trujillo viceministro de coordinación con movimientos sociales.

Con estas posesiones, el Ejecutivo completa una nueva fase en la conformación del equipo gubernamental que acompañará la agenda de reconstrucción económica, modernización institucional y transformación del Estado.

