¡Atención! Alerta naranja por desbordes de ríos y lluvias en seis departamentos

Marisol Portugal, pronosticadora del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), informó que el aviso de alerta naranja hidrológica continúa vigente hasta este martes 6 de enero, debido al incremento en el caudal de los ríos.

“Tenemos un aviso de alerta hidrológica por el ascenso de nivel y posibles desbordes en las cuencas de los ríos Ichilo, Piraí, Mizque, Rocha, Chapare, Cotagaita, Chayanta y Beni”, manifestó Portugal.

Según el reporte oficial, esta alerta afecta directamente a los departamentos de La Paz (norte), Beni (sur), Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y la región de la Amazonía. En estos sectores, se recomienda a la población y a las autoridades locales tomar los recaudos necesarios para evitar emergencias.

En la ciudad de El Alto y en todo el sector de la cordillera, rige un aviso por posibles lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas aisladas. Asimismo, Portugal agregó que se esperan precipitaciones en el norte de Santa Cruz, Beni y Pando.

La pronosticadora señaló que las lluvias podrían registrarse principalmente durante la tarde y la noche.

Ante este panorama, el Senamhi emitió las siguientes sugerencias para la población:

Evitar actividades cerca de las riberas debido al riesgo de desbordes repentinos.

No botar basura en las calles para prevenir el taponamiento de las bocas de tormenta y evitar inundaciones urbanas.

Portar paraguas y ropa adecuada para enfrentar las lluvias y el descenso de temperaturas.

