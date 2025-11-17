TEMAS DE HOY:
Presidente Paz anuncia comisión de emergencia y viaje a Samaipata tras desborde del río

El presidente Rodrigo Paz informó que arribará a Samaipata, y coordina con ministerios y la Gobernación cruceña para atender de manera urgente a las familias afectadas.

Jhovana Cahuasa

17/11/2025 19:22

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, anunció este lunes la creación de una comisión de emergencia para responder a los desastres naturales registrados en Samaipata, Santa Cruz. La autoridad afirmó que se estableció un trabajo conjunto con varios ministerios y la Gobernación cruceña para evaluar daños y acelerar la asistencia a las familias afectadas.

Paz explicó que la comisión se conformó tras recibir reportes preocupantes de la zona, lo que motivó un despliegue inmediato de acciones entre el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa y el Ministerio de la Presidencia.

Indicó también que sostuvo una comunicación directa con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a fin de coordinar las tareas de evaluación y respuesta en territorio.

El mandatario señaló que el Gobierno nacional se encuentra gestionando recursos de emergencia, pese a que según afirmó el presupuesto destinado para este tipo de situaciones fue ejecutado totalmente antes de su ingreso a la administración estatal.

“Estamos realizando intermediaciones de orden internacional para contar con recursos rápidos e inmediatos que permitan apoyar a los bolivianos y bolivianas afectados”, sostuvo.

Rodrigo Paz remarcó que el objetivo principal es salvaguardar vidas, asistir a las familias damnificadas y garantizar que las infraestructuras y sectores afectados reciban atención.

“Estamos recibiendo los informes desde la Gobernación y los ministerios que están trabajando en esta organización”, afirmó.

Asimismo, anunció que este martes estará en Santa Cruz para supervisar las labores y expresar el respaldo del Gobierno nacional a la región.

“Queremos que sepan que hay un gobierno de frente con su población, dando la cara en las buenas y en las malas”, enfatizó, adelantando que en las próximas horas se darán nuevos anuncios sobre los recursos destinados para enfrentar la emergencia.

 

