Nacionales

“Tenemos que generar la ayuda necesaria con rapidez”, expresó Paz tras emergencia en Samaipata

El presidente adelantó que se trasladará este martes a Santa Cruz para coordinar la ayuda y supervisar las acciones en la zona.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

17/11/2025 22:31

Bolivia

Mediante sus redes sociales, el presidente Rodrigo Paz informó que se ha conformado una comisión de emergencia para atender los desastres naturales que están afectando al sector de Samaipata, en coordinación con la Gobernación de Santa Cruz.

El mandatario indicó que este martes se trasladará a Santa Cruz para brindar apoyo directo y supervisar las acciones en la zona.

“Quiero mandar toda mi solidaridad a la zona de Samaipata y a varios municipios que están hoy día con problemas debido a estas emergencias y daños medioambientales”, expresó.

La comisión de crisis incluye al ministro de Obras Públicas, al ministro de Gobierno, al ministro de Defensa y a otras instituciones, quienes trabajan en coordinación con el gobernador de Santa Cruz.

El presidente precisó que se mantiene comunicación constante y se gestionan recursos, a pesar de reconocer la limitada disponibilidad actual. Además, se están realizando conexiones internacionales con diversas instituciones para conseguir ayuda rápida.

Paz enfatizó la prioridad de salvar vidas y brindar asistencia a las familias afectadas, aunque aún no se cuenta con cifras oficiales de los daños y pérdidas humanas.

“Como presidente, pero también como boliviano, estas desgracias nos tocan a todos y tenemos que actuar con rapidez para mermar el daño y generar la ayuda necesaria”, afirmó.

Finalmente, el mandatario envió un mensaje de aliento: “Fuerte abrazo, toda la fuerza, vamos a salir adelante”.

