Gobernador Camacho se trasladó a Achira para coordinar acciones tras el desastre

El gobernador Luis Fernando Camacho llegó hasta Achira para reunirse con las autoridades del municipio de Samaipata y los damnificados. La máxima autoridad del departamento confirmó la llegada del presidente Rodrigo Paz y dos ministros hasta las zonas afectadas para este martes.

La autoridad informó que la carretera en la zona de Bermejo quedó cortada, por lo que pidió a la población no transitar por la ruta a los Valles cruceños.

“Hay gente desaparecida; complica el congestionamiento vehicular la búsqueda de personas. Le pedimos a la población que ayude a los damnificados con colchas y vituallas”, afirmó el gobernador.

Camacho señaló que ya se logró coordinar con las autoridades nacionales que llegarán este martes hasta la zona afectada.

“El día de mañana (martes), el presidente no solo enviará al ministro de Defensa y al ministro de Obras Públicas, sino que también él llegará hasta la comunidad afectada. Necesitamos maquinaria no solo para Achira, sino para todas las comunidades afectadas que necesitan ayuda”, sostuvo Camacho.

El gobernador solicitó a la Cooperativa de Electrificación Rural (CRE) restablecer la luz en la zona para poder facilitar las labores nocturnas.

Para mañana se tiene previsto visitar a otras comunidades que se encuentran incomunicadas, puesto que aún no se cuenta con un informe oficial de la situación.

