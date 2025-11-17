El presidente Rodrigo Paz posesiona a Marco Antonio Calderón como ministro de Minería

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, posesionó este lunes a Marco Antonio Calderón como nuevo ministro de Minería y Metalurgia, encargándole la misión de liderar una transformación profunda y moderna del sector minero en Bolivia.

Durante el acto realizado en Casa Grande del Pueblo, el jefe de Estado destacó que el país enfrenta desafíos decisivos en materia minera y que se requiere una administración ágil, innovadora y alineada con la visión de desarrollo que impulsa el nuevo gobierno.

“Los retos, señor ministro, son extraordinarios. Los retos de una nueva ley de minería moderna, ágil, adaptada a lo que hemos concebido como esa Bolivia en el mundo, es trascendental. Hay diferentes sectores dentro de la minería y todos son parte de una visión de desarrollo de la patria”.

El mandatario remarcó que el Estado debe dejar de ser un obstáculo para convertirse en un facilitador del crecimiento minero.

“Desde la eliminación del Estado tranca, queremos un Estado ágil, flexible, rápido, inteligente, que pueda colaborar rápidamente a estos sectores para que aporten a la patria y nosotros ayudar en la construcción y desarrollo del sector”, enfatizó.

Mira la programación en Red Uno Play