¡Atención, padres y tutores! ¿Se ampliará el pago del Bono Juancito Pinto? Esto dice Educación

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz, encabezada por el Lic. Nelson Nery Alcocer Coca, convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa este lunes 1 de diciembre, en la que se brindará información oficial sobre la posible extensión del pago del Bono Juancito Pinto en el departamento.

El Bono Juancito Pinto, beneficio de 200 bolivianos destinado a estudiantes de unidades educativas fiscales, de convenio y centros de educación especial, ingresó a su última etapa de pago desde el 17 de noviembre, eliminando las restricciones por número de cédula para el cobro.

De acuerdo con el cronograma del Ministerio de Educación, los beneficiarios podían acudir a las entidades financieras hasta el 29 de noviembre para recibir el monto.

Según dicha cartera de Estado, hasta el 12 de noviembre, más de 1,6 millones de estudiantes, equivalentes al 73% del total de beneficiarios, habían cobrado el incentivo, que tiene como objetivo central reducir la deserción escolar, promoviendo la permanencia, asistencia y culminación del año académico.

Para garantizar que el pago llegue a las zonas rurales de difícil acceso, se desplegaron brigadas móviles conformadas por personal del Ministerio de Defensa, el Banco Unión y Entel, asegurando la cobertura de localidades donde no existe presencia de entidades financieras.

El Bono Juancito Pinto beneficia actualmente a más de 2,3 millones de estudiantes en todo el país, consolidándose como uno de los programas sociales de mayor alcance en Bolivia. La conferencia del lunes será clave para aclarar si el pago se extenderá más allá de las fechas establecidas y qué medidas se tomarán para garantizar que ningún estudiante quede sin recibir el beneficio.

