Alcaldía controla precios de pan en hornos; doña Nora continúa vendiendo a 0,50 ctvs pese a amenazas

La señora Nora continúa la venta de pan a 0,50 ctvs. en Villa Victoria, pese a que, después de interponer una denuncia y solicitar garantías, sigue recibiendo amenazas de quemar su horno, por lo que pide la intervención de las autoridades.

Red Uno de Bolivia

01/12/2025 10:01

Foto: Red Uno
La Paz

Este lunes 1 de diciembre continúa el paro de los panificadores federados en La Paz, quienes mantienen su posición de comercializar el pan a 0,80 ctvs. Sin embargo, el horno de doña Nora, ubicado en la zona de Villa Victoria en La Paz, sigue vendiendo el producto a 0,50 ctvs.

Recordemos que la señora Nora fue amedrentada por miembros del sector de los panificadores federados afines a Rubén Ríos, de quienes incluso recibió amenazas de muerte por vender su producto a un precio justo y velando por el bolsillo de la población.

La panificadora interpuso una denuncia ante la Policía el pasado viernes; sin embargo, denuncia que las amenazas continúan, por lo que solicita a las autoridades agilizar el proceso y otorgar garantías para ella y su familia.

“Continúan amenazándome, llegaron en un minibús y dijeron que quemarán mi horno. Pido garantías para mí y para mi familia”, manifestó la señora Nora.

Por otro lado, Red Uno verificó que, si bien en la ciudad de La Paz y El Alto se determinó que no habría pan a la venta, un vehículo fue captado comercializando pan redondo, también llamado “sarnita”, a un precio de 0,80 ctvs. Al ser observado por nuestras cámaras, procedió a cerrar las puertas del vehículo, pero vecinos informaron que sí habría vendido el producto a ese monto.

En la ciudad de El Alto, por su parte, los panificadores cumplen con el paro establecido.

 

