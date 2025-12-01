El presidente surcoreano acusa a su antecesor de intentar detonar una guerra con Pionyan

Seúl, 1 dic (EFE)

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, acusó este lunes a su antecesor, Yoon Suk-yeol, de intentar iniciar una guerra con Corea del Norte para justificar su declaración de la ley marcial, a pocos días de cumplirse el primer aniversario del fallido estado de emergencia que provocaría su destitución y arresto.

"Intentaron iniciar una guerra con el pretexto de la ley marcial, llegando incluso a ordenar al Ejército que enviara globos (con panfletos propagandísticos) hacia Corea del Norte", escribió Lee en una publicación en su cuenta de la red social X.

El mandatario también dijo que en aquel entonces el país se encontraba "al borde de una guerra", pero el pueblo surcoreano logró prevenirla, advirtiendo que si no se interviene ante los actos de sedición, "algún día inevitablemente volverán a repetirse".

El mensaje de Lee, que tomó posesión en junio, incluía un enlace al testimonio de un soldado del Comando de Guerra Psicológica del Ejército, publicado este lunes por el diario local Hankyoreh, en el que asegura haber participado en operaciones secretas de envío de panfletos propagandísticos hacia Corea del Norte en 2023 y 2024.

Sus declaraciones contradicen la versión oficial del Gobierno de Yoon de que los panfletos fueron enviados por activistas. En aquel entonces, Corea del Norte respondió encendiendo sus altavoces propagandísticos fronterizos y enviando globos con desechos al Sur.

En febrero, Pionyang acusó a Seúl ante la ONU de enviar en octubre del año pasado drones para esparcir propaganda sobre su capital, unas acusaciones a las que el grupo de fiscales que investiga a Yoon dieron credibilidad para presentar nuevos cargos contra él en noviembre, precisamente por intentar detonar un conflicto armado con este episodio.

Yoon fue destituido en abril por su fallido intento de imponer la ley marcial el 3 de diciembre de 2024 y permanece desde julio en prisión preventiva, enfrentando varios procesos por insurrección, abuso de poder y otros delitos.

Si es hallado culpable del cargo de insurrección, Yoon podría enfrentar cadena perpetua o incluso la pena de muerte, para la que el país asiático mantiene una moratoria efectiva desde 1997. EFE

