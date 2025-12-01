Tras la denuncia de vecinos, la Intendencia de La Paz constató condiciones insalubres en el establecimiento de panificación, con presencia de heces y un ratón muerto, por lo que el horno continúa clausurado.

La Alcaldía de La Paz intervino nuevamente el horno del dirigente de los panificadores Federados, Rubén Ríos, luego de que vecinos denunciaran que, a pesar de su clausura por condiciones insalubres, el establecimiento continuaba funcionando. En el operativo, encabezado por el director de Promoción Económica de la alcaldía paceña, Américo Gemio, se constató la presencia de un ratón muerto y una gran cantidad de heces de roedores dentro del horno y el inmueble.

“Está peor de lo que encontramos la anterior vez”, manifestó Gemio tras ingresar al establecimiento clausurado. Según indicó, la Intendencia está realizando el control correspondiente, aunque el propietario del horno ya debía haber efectuado la fumigación respectiva.

En las imágenes captadas por Red Uno se observa claramente la presencia de vectores, heces de ratón y un ratón muerto. Sin embargo, no se verificó que se estuviera elaborando pan en el momento de la inspección.

Habitantes del inmueble indicaron que se encuentran en proceso de limpieza y fumigación. “Recién estamos con la limpieza; nos ha faltado días porque estamos haciendo una limpieza exhaustiva y minuciosa. Ayer empezamos la fumigación y mañana nos entregarán el certificado”, aseguró una persona que reside en el lugar.

El dirigente propietario del horno no fue hallado durante el operativo. Las autoridades municipales reiteraron que el horno no debe funcionar hasta recibir la autorización correspondiente, garantizando así las condiciones de inocuidad alimentaria.

