TEMAS DE HOY:
robo y persecución Feminicidio Intento de violación

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Alpinista cae por un barranco cuando intentaba poner una hamaca para su novia (VIDEO)

Un salto que buscaba ser romántico terminó en susto; un hombre fue arrastrado por un barranco durante un desafío de escalada.

Ligia Portillo

01/12/2025 8:13

Alpinista cae por un barranco cuando intentaba poner una hamaca para su novia (VIDEO). Foto: Captura de pantalla
Rusia

Escuchar esta nota

Lo que parecía un momento romántico se convirtió en un inesperado espectáculo de adrenalina. En la república rusa de Karacháyevo-Cherkesia, un alpinista quiso sorprender a su novia colgando una hamaca sobre un barranco para disfrutar del paisaje.

El hombre realizó un ‘salto de fe’ hacia el otro lado del barranco, pero la inercia y el exceso de equipaje lo arrastraron peligrosamente hacia el abismo.

Lo sorprendente ocurrió segundos después: lejos de asustarse, su pareja reaccionó con humor y le dijo: "Ten cuidado".

Afortunadamente, el intrépido alpinista salió ileso, y el incidente quedó registrado en video, causando asombro y risas entre quienes han visto las imágenes.

Mira el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

11:45

Mundial sub-17 portugal vs austria

12:25

Mundial sub-17 portugal vs austria

14:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

11:45

Mundial sub-17 portugal vs austria

12:25

Mundial sub-17 portugal vs austria

14:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD