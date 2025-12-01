Alpinista cae por un barranco cuando intentaba poner una hamaca para su novia (VIDEO)

Lo que parecía un momento romántico se convirtió en un inesperado espectáculo de adrenalina. En la república rusa de Karacháyevo-Cherkesia, un alpinista quiso sorprender a su novia colgando una hamaca sobre un barranco para disfrutar del paisaje.

El hombre realizó un ‘salto de fe’ hacia el otro lado del barranco, pero la inercia y el exceso de equipaje lo arrastraron peligrosamente hacia el abismo.

Lo sorprendente ocurrió segundos después: lejos de asustarse, su pareja reaccionó con humor y le dijo: "Ten cuidado".

Afortunadamente, el intrépido alpinista salió ileso, y el incidente quedó registrado en video, causando asombro y risas entre quienes han visto las imágenes.

Mira el video:

