Alpinista cae por un barranco cuando intentaba poner una hamaca para su novia (VIDEO)

Un salto que buscaba ser romántico terminó en susto; un hombre fue arrastrado por un barranco durante un desafío de escalada.
01/12/2025 8:13
Escuchar esta nota
Lo que parecía un momento romántico se convirtió en un inesperado espectáculo de adrenalina. En la república rusa de Karacháyevo-Cherkesia, un alpinista quiso sorprender a su novia colgando una hamaca sobre un barranco para disfrutar del paisaje.
El hombre realizó un ‘salto de fe’ hacia el otro lado del barranco, pero la inercia y el exceso de equipaje lo arrastraron peligrosamente hacia el abismo.
Lo sorprendente ocurrió segundos después: lejos de asustarse, su pareja reaccionó con humor y le dijo: "Ten cuidado".
Afortunadamente, el intrépido alpinista salió ileso, y el incidente quedó registrado en video, causando asombro y risas entre quienes han visto las imágenes.
Mira el video:
