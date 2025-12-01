¡Diciembre cósmico! Lo que el destino le tiene preparado a cada signo del zodiaco

Con el arribo de un nuevo mes, el cierre de la semana y el final del año, nos preguntamos qué nos deparará el destino. Para resolver este misterio, conversamos con Orión Inti, astrólogo y tarotista, quien nos guió signo por signo en un recorrido por el diciembre que se avecina.

Según Orión, la primera semana de diciembre traerá una luna llena en Géminis, beneficiando especialmente a los signos de aire: Géminis, Acuario y Libra. Este fenómeno astral marcará un cierre de año cargado de oportunidades y aprendizajes.

Aries: Un mes de cambio y crecimiento. Es momento de dejar de lado el rol de víctima y preguntarse qué es lo que realmente se desea en la vida. “No cargues con lo que no puedes sostener, alíviate y prioriza tus propios deseos”, aconseja Orión.

Tauro: Debe evaluar cuánto da y cuánto recibe. Diciembre invita a equilibrar relaciones y expresar lo que se siente para no cerrar el año con asuntos pendientes.

Géminis: La etapa es de amor y alegría, perfecta para iniciar o consolidar una relación. La fortuna acompaña a los geminianos en este cierre de ciclo.

Cáncer: Es momento de revisar los vínculos familiares y mejorar las relaciones en el hogar. Los obstáculos que parecían imposibles de superar empezarán a ceder.

Leo: La creatividad y la innovación marcan la pauta. Orión recomienda aprovechar este mes para renovarse, redefinir metas y, para quienes lo desean, considerar proyectos de maternidad o paternidad.

Virgo: No todo es trabajo; es un mes para cuidar la salud y el bienestar físico. También se presentan oportunidades para mejorar económicamente y mostrar el talento propio al mundo.

Libra: Diciembre llega con oportunidades en bandeja de plata. Es momento de aprovechar lo que el universo ofrece y reforzar las relaciones de pareja.

Escorpio: Transformación y acción. Se aconseja dejar de renegar y tomar decisiones activas. Secretos ocultos podrían salir a la luz, revelando nuevas perspectivas.

Sagitario: Reflexión sobre la dependencia de otros y planificación de viajes o estudios. Se abre un período de oportunidades para expandir horizontes y brillar.

Capricornio: Tiempo de análisis y orden. Es momento de revisar hábitos, invertir y reorganizar aspectos de la vida que impiden avanzar.

Acuario: Renovación y apertura a nuevas experiencias. La luna llena favorece mejorar relaciones tensas y explorar cambios personales, como un nuevo look o proyectos inéditos.

Piscis: Optimismo y nuevos caminos. Es hora de alinear deseos con propósito, tomando control de la propia vida y dejando atrás la pasividad.

Orión Inti invita a todos a cerrar el año liberando lo que quedó pendiente, expresando lo que se necesita decir y preparándose para recibir las oportunidades del próximo ciclo.

