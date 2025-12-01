Hallan un segundo cuerpo tras riada en Achira, pero no corresponde a la mujer reportada como desaparecida

El hallazgo se produjo alrededor de las 9:40 a.m., según informaron desde el “Comando de incidencias”, conformado por instituciones públicas y voluntarios de salvamento. El cuerpo corresponde a un hombre de entre 40 y 50 años, y se presume que la causa de su muerte fue ahogamiento.

El coordinador del COED de la Gobernación, Dionisio Castro, confirmó que la persona hallada no figura entre los dos desaparecidos oficialmente tras el desastre. Recordó que la semana pasada se localizó a una de las desaparecidas, la señora Ramona, mientras que la otra es una joven de 21 años, embarazada, que aún sigue desaparecida.

Castro indicó que la Policía se encuentra en camino al lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver, procedimiento que se espera se lleve a cabo durante la mañana de este lunes. Los equipos de rescate de la Gobernación continúan las labores de búsqueda de la joven desaparecida, mientras que el SAR-FAB colaborará en la identificación del nuevo hallazgo.

La Alcaldía de Samaipata también confirmó el hallazgo a través de sus redes sociales, señalando que el cadáver fue encontrado en la zona de Lajas y que se trabaja para determinar su identidad.

