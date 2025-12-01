Senadora Mallón: “La Asamblea es la única instancia facultada para designar autoridades judiciales”

La jefa de bancada de Súmate en la Cámara de Senadores, Claudia Mallón, se pronunció antes de ingresar a la reunión de jefes de bancada convocada por el vicepresidente Edmand Lara, donde se definirá el orden del día de la sesión de Asamblea Legislativa programada para este lunes a las 15:00.

Mallón destacó que la convocatoria tiene pleno sentido, ya que uno de los objetivos centrales es ratificar que la Asamblea Legislativa Plurinacional es la única instancia constitucionalmente facultada para seleccionar y designar autoridades judiciales, quienes posteriormente deben ser sometidas a elección mediante voto ciudadano.

“Tiene sentido la convocatoria a la sesión de Asamblea de esta tarde. En la reunión de jefes de bancada vamos a ordenar el orden del día; hay muchas cosas por hacer. (…) Es la única instancia; se debe respetar. Han hecho lo que les ha dado la gana y es por eso que hay una red de corrupción judicial”, afirmó la senadora.

La legisladora recordó que remitió una nota al presidente de la Asamblea solicitando que no se aplique el receso parlamentario de fin de año, debido a la urgencia de avanzar en dos prioridades legislativas: la designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la designación de nuevas autoridades judiciales.

Además, adelantó que otro punto que será abordado en el hemiciclo es la conformación de la Comisión de la Verdad, impulsada por el Órgano Ejecutivo para investigar los presuntos hechos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

