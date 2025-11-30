TSE publica calendario electoral y activará desde este lunes el proceso de designación de jueces electorales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó oficialmente este domingo el calendario electoral para las elecciones subnacionales, fijadas para marzo de 2026, y estableció como una de las primeras actividades la designación de jueces electorales entre el 1 y el 10 de diciembre.

La medida pone en marcha una de las fases claves del proceso electoral, ya que los jueces electorales son las autoridades responsables de conocer, recibir y resolver denuncias sobre faltas electorales durante el desarrollo de la campaña, la jornada de votación y el cómputo.

Procedimiento para la designación de jueces electorales

Conforme a la normativa electoral vigente, la designación se desarrolla bajo el siguiente procedimiento:

Solicitud de nómina

La Presidencia del Tribunal Electoral Departamental (TED) solicita al Consejo de la Magistratura la lista de jueces ordinarios en ejercicio de funciones.

Designación en Sala Plena

Los TED designan en Sala Plena a los jueces electorales para ciudades capitales e intermedias, manteniendo su jurisdicción y lugar de funciones.

Notificación oficial

Los jueces electorales reciben su memorándum por vía electrónica y también de forma personal, debiendo asumir funciones desde el momento de su designación.

Publicación de listas

Las listas serán publicadas en los portales del Órgano Electoral Plurinacional, Tribunales Departamentales de Justicia y Consejo de la Magistratura.

Informe final obligatorio

Cada juez electoral deberá presentar un informe final al TED correspondiente una vez concluido su trabajo.

La normativa establece que estas autoridades serán designadas únicamente después de aprobarse la convocatoria y el calendario electoral, y su mandato concluirá 90 días después de finalizado el proceso electoral.

Atribuciones de los jueces electorales

Los jueces electorales tienen diversas funciones clave, entre ellas:

Conocer y resolver en primera instancia las faltas electorales previstas en la Ley 026.

Sancionar a jurados electorales, notarios, servidores públicos, organizaciones políticas, electores y particulares.

Recibir denuncias verbales o escritas y elaborar las actas correspondientes.

Emitir comparendos o disponer detención preventiva en caso de resistencia o flagrancia.

Imponer sanciones pecuniarias, trabajo comunitario o arresto de hasta ocho horas.

Solicitar la ubicación de recintos y mesas de votación.

Remitir antecedentes al Ministerio Público en caso de delitos electorales.

El reglamento también señala que los jueces electorales tendrán derecho a asueto al día siguiente hábil tras concluir sus responsabilidades, solo presentando su memorándum de designación.

Responsabilidad y sanciones

Si una juez o juez electoral incumple sus obligaciones, el Tribunal Electoral Departamental deberá comunicar este hecho al Consejo de la Magistratura para la aplicación de las sanciones correspondientes.

