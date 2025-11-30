TSE publica calendario electoral y activará desde este lunes el proceso de designación de jueces electorales

Los jueces electorales son las autoridades responsables de conocer, recibir y resolver denuncias sobre faltas electorales durante el desarrollo de la campaña, la jornada de votación y el cómputo.
30/11/2025 11:46
Escuchar esta nota
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó oficialmente este domingo el calendario electoral para las elecciones subnacionales, fijadas para marzo de 2026, y estableció como una de las primeras actividades la designación de jueces electorales entre el 1 y el 10 de diciembre.
La medida pone en marcha una de las fases claves del proceso electoral, ya que los jueces electorales son las autoridades responsables de conocer, recibir y resolver denuncias sobre faltas electorales durante el desarrollo de la campaña, la jornada de votación y el cómputo.
Procedimiento para la designación de jueces electorales
Conforme a la normativa electoral vigente, la designación se desarrolla bajo el siguiente procedimiento:
Solicitud de nómina
La Presidencia del Tribunal Electoral Departamental (TED) solicita al Consejo de la Magistratura la lista de jueces ordinarios en ejercicio de funciones.
Designación en Sala Plena
Los TED designan en Sala Plena a los jueces electorales para ciudades capitales e intermedias, manteniendo su jurisdicción y lugar de funciones.
Notificación oficial
Los jueces electorales reciben su memorándum por vía electrónica y también de forma personal, debiendo asumir funciones desde el momento de su designación.
Publicación de listas
Las listas serán publicadas en los portales del Órgano Electoral Plurinacional, Tribunales Departamentales de Justicia y Consejo de la Magistratura.
Informe final obligatorio
Cada juez electoral deberá presentar un informe final al TED correspondiente una vez concluido su trabajo.
La normativa establece que estas autoridades serán designadas únicamente después de aprobarse la convocatoria y el calendario electoral, y su mandato concluirá 90 días después de finalizado el proceso electoral.
Atribuciones de los jueces electorales
Los jueces electorales tienen diversas funciones clave, entre ellas:
Responsabilidad y sanciones
Si una juez o juez electoral incumple sus obligaciones, el Tribunal Electoral Departamental deberá comunicar este hecho al Consejo de la Magistratura para la aplicación de las sanciones correspondientes.
Mira la programación en Red Uno Play
12:00
12:25
14:00
16:00
18:00
19:00
12:00
12:25
14:00
16:00
18:00
19:00