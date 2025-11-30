Policía aclara que cerró comisarías que operaban de forma irregular y garantiza el funcionamiento normal de unidades oficiales

La Policía Boliviana informó este domingo que, tras una verificación interna realizada en cumplimiento del Memorándum Circular N.º 82, se evaluó el funcionamiento de diversas comisarías en todo el territorio nacional. Como resultado, se determinó el cierre inmediato de aquellas que operaban sin autorización institucional o que habrían sido utilizadas para extorsionar a la ciudadanía.

Según el comunicado oficial emitido por el Comando General de la Policía Boliviana, las Comisarías Oficiales departamentales continúan trabajando con normalidad, garantizando atención y servicio a la población conforme a la normativa y estructura institucional vigente.

La institución explicó que el cierre de comisarías irregulares busca evitar prácticas no reguladas, proteger a la ciudadanía y asegurar la transparencia del servicio policial. Asimismo, reafirmó su compromiso con la transparencia, el orden institucional y la correcta administración de los servicios policiales, asegurando que cada unidad cumpla con los lineamientos establecidos y responda adecuadamente a las necesidades de la población.

La Policía agradeció la comprensión de la ciudadanía y recordó que toda información oficial sobre servicios o procedimientos será difundida exclusivamente a través de los canales institucionales.

El comandante de la policía Mirko Sokol, en conferencia de prensa explicó: “No se esta eliminando estas comisarias que son parte de la estructura organizacional de la dirección nacional de Tránsito. Lo que estamos haciendo es centralizar en las oficinas principales de Tránsito sea en capitales de departamento (…) donde deben brindar estos servicios a la población”.

Explicó que se crearon irregularmente comisarias para extorsionar a la población “eso se acaba en la institución policial”.

Agregó que se creará una oficina de atención de casos para que todos los casos que ingresen de hechos de tránsito para centralizar la información y tener control de la atención policial y no se generen hechos extorsivos.

Mire el comunicado del Comando General:

Mira la programación en Red Uno Play