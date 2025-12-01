TEMAS DE HOY:
Economía

Bolivia elimina visas a extranjeros para potenciar el turismo

El presidente Rodrigo Paz aseguró este lunes que se tomó la decisión de eliminar las visas a una serie de países. 

Miguel Ángel Roca Villamontes

01/12/2025 11:38

Foto: APG

Escuchar esta nota

El presidente Rodrigo Paz aseguró este lunes que se tomó la decisión de eliminar las visas a una serie de países para fomentar el ingreso de extranjeros y reactivar la actividad económica en Bolivia, que se ha visto afectada en la última década.

Las decisiones que estamos haciendo es para que el dólar llegue mediante un turista, por eso eliminamos las visas a una serie de países por los cuales Bolivia perdió más de $us 80 millones, no solo perdimos visitantes, perdimos millones y millones de dólares”, dijo Paz.

El mandatario enumeró alcances de la actividad turística y el potencial que tiene Bolivia, al señalar que el año 1994 el país recibió la visita de 340.000 visitantes, ese mismo año, Perú recibió la visita de 390.000 turistas.  

Noticia en desarrollo... 

