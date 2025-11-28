TEMAS DE HOY:
Comunidad

Confirman que el cuerpo hallado en Achira pertenece a Ramona Banegas

Mientras la comunidad enfrenta la noticia con pesar, los trabajos de búsqueda continúan para dar con el paradero de Verónica, de 23 años, quien también fue arrastrada por la fuerza del agua y cuya familia mantiene la esperanza de encontrarla.

Charles M. Flores

28/11/2025 13:01

Confirman que el cuerpo hallado en Achira pertenece a Ramona Banegas. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El cuerpo sin vida de Ramona Banegas, una de las dos mujeres reportadas como desaparecidas tras el desastre ocurrido en la comunidad de Achira, en Samaipata, fue encontrado este viernes 28 de noviembre, doce días después de la riada que devastó la zona.

El hallazgo fue confirmado por las autoridades y familiares que se mantienen en el sector desde que el desborde del río sorprendió a varias familias, dejando a su paso viviendas destruidas, caminos bloqueados y extensas áreas cubiertas de lodo espeso.

Mientras la comunidad enfrenta la noticia con pesar, los trabajos de búsqueda continúan para dar con el paradero de Verónica Eve Peña, de 23 años, quien también fue arrastrada por la fuerza del agua y cuya familia mantiene la esperanza de encontrarla.

Las labores de rescate siguen siendo particularmente complejas debido al terreno inestable y a las capas de lodo que, en algunos sectores, superan el metro de profundidad. Pese a ello, maquinarias pesadas, efectivos militares, personal de rescate y vecinos de Achira trabajan sin descanso, removiendo tierra, despejando accesos y revisando los lugares considerados más riesgosos.

