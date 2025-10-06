VIDEO: ¡Impactante! Un hombre muere electrocutado en un río de Tailandia

Un trágico accidente conmocionó a la provincia de Uttaradit, en Tailandia. Un hombre perdió la vida tras recibir una fuerte descarga eléctrica mientras intentaba detener una jaula flotante para peces que era arrastrada por la corriente del río Nan.

Según informes locales, la víctima viajaba sobre la estructura desde el subdistrito Tha Ma Phueang, en el distrito Mueang Uttaradit. Cuando la jaula llegó al puente de Ban Dong, en el subdistrito Phaya Man, distrito Phichai, el hombre intentó sujetarla con una cuerda para evitar que siguiera río abajo.

Sin embargo, la cuerda se enredó con un cable de alta tensión que cruzaba el río. Al hacer contacto, el hombre recibió una descarga eléctrica directa en la cabeza, lo que provocó que su cuerpo se incendiara y cayera al agua. Testigos presenciales relataron que el hombre desapareció rápidamente en el río, sin que pudieran auxiliarlo.

Equipos de rescate locales iniciaron la búsqueda del cuerpo. El caso ha generado conmoción en la comunidad, donde los vecinos piden mayor seguridad en las zonas ribereñas atravesadas por cables eléctricos.

Imágenes sensibles:

