Un caso estremecedor de violencia infantil sacude a la comunidad de Serrão, en Niterói (Brasil), estado de Río de Janeiro. Una madre de 35 años fue arrestada por torturar a su hija de apenas 9 años de manera brutal.

Según las autoridades, la menor, identificada como Fabiane S., expresó tener hambre mientras jugaba con colorante de repostería. Como castigo, su madre calentó huevos hasta el punto de ebullición y obligó a la niña a sostenerlos con las palmas de sus manos, provocándole quemaduras graves. La niña debió ser hospitalizada y sometida a 14 intervenciones quirúrgicas.

Tras la tortura, la mujer amenazó a sus hijos con cortarles la lengua si contaban lo ocurrido. A pesar del miedo, Fabiane logró confesar el abuso a su tía, lo que permitió denunciar el hecho y llevar a la madre ante la justicia.

La detenida enfrenta cargos por tortura, un delito que puede acarrear hasta ocho años de prisión. Las autoridades locales señalaron que el caso se encuentra bajo investigación y que se evaluará la situación de los demás hijos de la familia para garantizar su protección.

¡Horror en Brasil! Madre quema con huevos calientes a su hija de 9 años por tener hambre. Foto: RR.SS.

