¡Séptimo caso! Lactante muere por tosferina en Cochabamba

Un lactante falleció el pasado viernes en un hospital pediátrico tras presentar síntomas de tosferina, enfermedad respiratoria altamente contagiosa y prevenible con vacunación. El paciente había sido referido desde un municipio del área rural, según directora del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, Dra. Cintia Rojas.

“Se ha hecho todo lo correspondiente, lamentablemente falleciendo el paciente en horas de la noche. Actualmente se realiza la investigación para confirmar el caso y se lleva a cabo la vigilancia epidemiológica en el área de procedencia y en los establecimientos de salud que había visitado”, indicó Rojas.

Este es el séptimo caso registrado en el departamento este año. La tosferina, que en sus primeras etapas se asemeja a una infección respiratoria común, puede agravarse rápidamente en lactantes, generando complicaciones graves y, en ocasiones, la muerte.

Los síntomas más característicos incluyen una tos intensa y “perruna”, que muchas veces los padres confunden con un resfrío. Por ello, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de llevar a los niños a controles médicos regulares y cumplir con el esquema de vacunación vigente, ya que la enfermedad es 100% prevenible mediante inmunización.

“Es fundamental que los padres estén alertas ante cualquier síntoma respiratorio inusual en sus hijos y acudan de inmediato al establecimiento de salud más cercano”, subrayó la doctora.

El reporte del caso se convierte en un llamado urgente a la prevención y vigilancia, especialmente en áreas rurales, donde el acceso a la salud y la información puede ser limitado.

