Efectivos del Servicio de Búsqueda y Rescate de la Armada Boliviana (SBRAB), junto a Bomberos de la Policía y la Unidad de Gestión de Riesgos del Gobierno Departamental, localizaron el domingo, el cuerpo sin vida de Joel Campos Gallego, el joven reportado como desaparecido en La Angostura, Cochabamba.

Según información preliminar, el pasado sábado dos personas habrían sucumbido en las aguas frente a las instalaciones de la Armada Boliviana. Testimonios de Fedecor (Federación Departamental Cochabambina de Organizaciones de Regantes) indicaron que Joel Campos Gallego permaneció desaparecido hasta hoy, generando una intensa movilización de las autoridades.

Samuel Pereira, coordinador del Ministerio de Defensa en Cochabamba, informó que por instrucción del Viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, se activaron los equipos especializados en búsqueda y rescate acuático.

“¡Quiso recuperar su sombrero y murió ahogado!” Joel fue hallado sin vida en La Angostura. Foto: Ministerio de Defensa Estado Plurinacional de Bolivia

“El trabajo se desplegó de manera conjunta entre la Armada, Bomberos de la Policía, la Unidad de Gestión de Riesgos y los comunarios de la zona, quienes fueron fundamentales para encontrar el cuerpo de manera rápida y eficiente (...) De acuerdo a los informes habían ido a pescar, el sombrero de uno de ellos voló, uno de ellos trató de recuperarlo, ingresó al agua, no podía salir otro fue ayudarlo y ocurrió la tragedia”, declaró Pereira.

El operativo comenzó el sábado por la tarde, tras la denuncia recibida alrededor de las 18:30. Personal de Sar-Bolivia y voluntarios se trasladaron al lugar con botes y equipos especializados, realizando un primer rastrillaje hasta altas horas de la noche, sin resultados positivos.

Al día siguiente, domingo, se reforzó la búsqueda con grupos especiales de emergencias y la participación activa de comunarios, lo que permitió finalmente localizar a Joel Campos Gallego cerca del mediodía.

El hallazgo del cuerpo cierra un operativo que evidenció la rápida reacción y el esfuerzo conjunto de instituciones estatales y comunidad ante emergencias en Cochabamba.

