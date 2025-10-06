TEMAS DE HOY:
Policial

VIDEO: Triple choque en la carretera al oriente deja varios heridos y graves daños materiales

Testigos aseguran que la vagoneta responsable invadió el carril contrario, provocando el accidente que involucró a tres vehículos.

Ligia Portillo

06/10/2025 9:44

VIDEO: Triple choque en la carretera al oriente deja varios heridos y daños materiales de consideración. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Un violento accidente de tránsito se registró este fin de semana en el sector de Melga, carretera Cochabamba - Santa Cruz, donde una triple colisión dejó varios heridos y daños materiales significativos.

Según los testigos, el incidente ocurrió cuando una vagoneta invadió el carril contrario y colisionó contra dos vehículos que circulaban en sentido opuesto. “El causante del accidente es este de aquí, colegas. Invadió carril y no le importó que llevaba a su familia. Impactó primero a un camión y luego a otros vehículos”, relató un testigo que presenció los hechos.

Los heridos fueron evacuados de inmediato a centros de salud cercanos para recibir atención médica, mientras que los tres vehículos involucrados terminaron con daños materiales de consideración.

La Policía y los equipos de tránsito llegaron al lugar para realizar las primeras investigaciones y controlar el tráfico en la zona, que se vio interrumpido por varias horas.

Este accidente forma parte del registro de hechos viales que se produjeron durante el fin de semana sobre esta carretera, destacando la importancia de la precaución y el respeto a las normas de tránsito.

 

