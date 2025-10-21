Una cámara de seguridad instalada en el paso a desnivel de la avenida Uyuni, en el sector del Puente de Cala Cala de Cochabamba, registró el impactante momento en que una volqueta perdió el control y terminó estrellándose contra una estructura de concreto, dejando como saldo la muerte instantánea de su conductor.

En las imágenes —difundidas por las autoridades— se observa cómo el vehículo de carga, que subía por la avenida, se desvía repentinamente, se lleva por delante un cartel, sube a la acera y finalmente choca con fuerza contra el muro perimetral del SAR Bolivia.

El violento impacto ocurrió en el patio trasero de esta institución de rescate, donde varios voluntarios realizaban prácticas en ese momento, por lo que la atención fue inmediata. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el conductor identificado como Luis Alberto Ch. Ch. perdió la vida de manera instantánea.

El subdirector de Tránsito, Fernando Aragón, informó que se realizó el levantamiento legal del cuerpo y su traslado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la autopsia legal correspondiente. “Se ha tomado también la muestra del humor vítreo para el examen de alcoholemia. Los resultados serán fundamentales para determinar las circunstancias exactas del accidente”, señaló la autoridad.

Las causas del siniestro aún están bajo investigación. No se descarta que una falla mecánica o un posible exceso de velocidad hayan provocado la pérdida de control de la volqueta.

Mira la programación en Red Uno Play