TEMAS DE HOY:
Maltrato animal en Cochabamba detención domiciliaria maltrato a tres niños

32ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Captan el momento exacto del fatal accidente en el paso a desnivel de Cala Cala

El violento choque, registrado por una cámara de seguridad en el paso a desnivel de Cala Cala, dejó sin vida al conductor de una volqueta que perdió el control y se estrelló contra una estructura de concreto.

Ligia Portillo

21/10/2025 14:09

Cámara captó el momento exacto del fatal accidente en el paso a desnivel de Cala Cala (Video). Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Una cámara de seguridad instalada en el paso a desnivel de la avenida Uyuni, en el sector del Puente de Cala Cala de Cochabamba, registró el impactante momento en que una volqueta perdió el control y terminó estrellándose contra una estructura de concreto, dejando como saldo la muerte instantánea de su conductor.

En las imágenes —difundidas por las autoridades— se observa cómo el vehículo de carga, que subía por la avenida, se desvía repentinamente, se lleva por delante un cartel, sube a la acera y finalmente choca con fuerza contra el muro perimetral del SAR Bolivia.

El violento impacto ocurrió en el patio trasero de esta institución de rescate, donde varios voluntarios realizaban prácticas en ese momento, por lo que la atención fue inmediata. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el conductor identificado como Luis Alberto Ch. Ch. perdió la vida de manera instantánea.

El subdirector de Tránsito, Fernando Aragón, informó que se realizó el levantamiento legal del cuerpo y su traslado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la autopsia legal correspondiente. “Se ha tomado también la muestra del humor vítreo para el examen de alcoholemia. Los resultados serán fundamentales para determinar las circunstancias exactas del accidente”, señaló la autoridad.

Las causas del siniestro aún están bajo investigación. No se descarta que una falla mecánica o un posible exceso de velocidad hayan provocado la pérdida de control de la volqueta.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD