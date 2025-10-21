TEMAS DE HOY:
Una joven mujer falleció repentinamente mientras hacía compras en un mercado de Santa Cruz

Comerciantes y compradores cercanos relataron que la mujer caminaba por los pasillos del mercado cuando, de manera inesperada, perdió el conocimiento.

Charles Muñoz Flores

21/10/2025 13:42

Mujer se descompensa y pierde la vida en un centro de abastecimiento. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Una mujer de 37 años murió de manera súbita mientras realizaba compras en el Mercado Nuevo del Plan 3000, según informaron testigos presentes en el lugar. La víctima, que era clienta habitual del centro de abastecimiento, estaba acompañada por su hijo de 9 años cuando se descompensó y falleció.

Comerciantes y compradores cercanos relataron que la mujer caminaba por los pasillos del mercado cuando, de manera inesperada, perdió el conocimiento. Pese a los intentos de auxiliarla, no se pudo evitar su muerte en el sitio.

Al lugar acudieron efectivos policiales y personal de Homicidios, quienes realizaron el levantamiento legal del cuerpo y lo trasladaron a la morgue judicial. En este lugar se llevará a cabo la autopsia médico-legal para determinar las causas exactas del deceso.

Familiares de la víctima llegaron al mercado para acompañar los procedimientos y confirmar la identidad de la fallecida.

Se aguarda informe oficial por parte de las autoridades correspondientes en las próximas horas.

