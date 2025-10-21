Arrestan al alcalde de la segunda ciudad de Armenia acusado de corrupción

El Tribunal Anticorrupción de Armenia dictó hoy la medida cautelar de dos meses de arresto contra Vardán Gukasián, alcalde de Gyumrí, la segunda ciudad del país, acusado de recibir sobornos.

"Estamos frente a un caso penal por encargo, cuyo objetivo es crear caos en Gyumrí", dijo a la prensa local la abogada Zauri Postandyán al informar de la medida adoptada contra el alcalde.

Gukasián, de 64 años, fue detenido ayer en la sede del ayuntamiento junto con el jefe del departamento de Arquitectura del consistorio y otras seis personas presuntamente involucradas en una trama de corrupción.

Según el Comité Anticorrupción de Armenia, la causa penal fue incoada después de que los investigadores obtuvieran pruebas de que el alcalde y el arquitecto exigieran a un particular el pago de 4 millones de drams (unos 10.500 dólares) por no proceder a la demolición de un edificio de 1.500 metros cuadrados construido ilegalmente.

El regidor, conocido por sus posturas prorrusas, proximidad a la Iglesia apostólica armenia y ácidos comentarios contra la comunidad LGBT, es uno de los mayores detractores del primer ministro Nikol Pashinián y había anunciado que podría luchar por la jefatura de Gobierno tras las parlamentarias de junio del próximo año.

Cientos de personas se congregaron ayer junto a la sede del ayuntamiento de Gyumrí para protestar contra la detención del alcalde, manifestación que fue disuelta por efectivos policiales, que detuvieron a más de 30 manifestantes.

"Todo lo que ocurre en los últimos tiempos yo lo llamo represión política", dijo a la prensa la diputada opositora Anna Grigorián tras la detención del alcalde de Gyumrí.

Recordó que recientemente Pashinián dijo desde la tribuna del Parlamento que Gukasián sería "expulsado del espacio político".

Gyumrí, de poco más de 110.000 habitantes, está en el noroeste de Armenia, junto a la frontera con Turquía, y alberga la única base militar que Rusia mantiene en la región del Cáucaso tras la desintegración de la Unión Soviética.

