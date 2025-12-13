Murió por rabia tras recibir un riñón: el donante fue arañado por un zorrillo

Un paciente en Michigan, Estados Unidos, falleció por rabia cinco semanas después de recibir un trasplante de riñón. La investigación reveló que el órgano estaba infectado con el virus, que habría sido transmitido al donante por el arañazo de un zorrillo, según informó el portal RT en Español.

El trasplante se realizó en diciembre de 2024. Poco después, el receptor comenzó a presentar síntomas graves: fiebre, temblores, dificultad para tragar y temor al agua, síntomas clásicos de la rabia. Falleció 51 días después de la cirugía.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigó el caso y confirmó que el virus estaba presente en el riñón donado. Este sería el cuarto caso en EE.UU. desde 1978 de transmisión de rabia a través de trasplantes de órganos.

El origen del contagio

El donante había sido encontrado inconsciente tras un paro cardíaco. Según los reportes, había cedido varios órganos, entre ellos su corazón, pulmones, un riñón y las córneas. Tras los análisis, se confirmó que el virus también estaba en su cuerpo.

Acciones médicas y de prevención

Tras confirmarse la presencia del virus, se extrajeron las córneas trasplantadas a otro paciente y se inició un tratamiento de profilaxis post exposición (PEP).

El CDC identificó a 357 personas que pudieron haber estado en contacto con el donante o el receptor. A 46 de ellas se les recomendó iniciar el tratamiento preventivo.

