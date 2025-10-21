YPFB garantiza combustible para las próximas dos semanas

La demanda nacional diaria de gasolina es de 7 millones y de diésel 8 millones de litros, afirmó Marco Durán, vocero de la estatal petrolera.
21/10/2025 13:15
Escuchar esta nota
La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aseguró que el país contará con suficiente combustible para las próximas dos semanas, en medio de un operativo de abastecimiento que busca garantizar la continuidad del suministro a nivel nacional.
Consultado por los medios sobre cuántos días cubriría el combustible que se está descargando, Durán explicó que la demanda nacional se estima en 7 millones de litros de gasolina diarios y 8 millones de litros de diésel.
“Esto nos permite abastecer por lo menos para dos semanas”, afirmó.
