YPFB garantiza combustible para las próximas dos semanas

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aseguró que el país contará con suficiente combustible para las próximas dos semanas, en medio de un operativo de abastecimiento que busca garantizar la continuidad del suministro a nivel nacional.

“Dentro del marco de la parte operativa se está llevando adelante el abastecimiento incluso más allá del 100% de gasolina. En este momento, en el Puerto de Arica, tenemos el buque con 46 millones de litros de gasolina. Dependiendo de la ventana correspondiente, estaríamos descargando el siguiente buque para mejorar el abastecimiento”, informó Marco Durán, vocero de YPFB.

Consultado por los medios sobre cuántos días cubriría el combustible que se está descargando, Durán explicó que la demanda nacional se estima en 7 millones de litros de gasolina diarios y 8 millones de litros de diésel.

“Esto nos permite abastecer por lo menos para dos semanas”, afirmó.

