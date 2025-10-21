Los sectores productivos continúan peregrinando por la falta de combustible que mantiene en riesgo la seguridad alimentaria del país.

“El tema de los carburantes es una vergüenza que no se haya resuelto, porque de cada diez transportistas, ocho se encuentran en una estación de servicio”, afirmó Jorge Méndez, presidente de Adepor.

El porcicultor aseguró que se debe dar solución de manera urgente al problema del combustible, puesto que si pueden acceder al diésel, podrán sembrar y cosechar, permitiendo la producción de granos para el alimento de los animales.

Méndez también recordó al nuevo presidente electo que se deben traer dólares al país para poder importar los insumos.

“Creemos que este gobierno sabe lo que va a hacer y esperamos que ellos resuelvan definitivamente el problema de Bolivia”, manifestó el porcicultor.

