“Bolivia debe recuperar el tiempo perdido”: Cainco plantea trabajo conjunto al presidente electo Rodrigo Paz

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, felicitó a Rodrigo Paz Pereira por su victoria en las urnas, que lo convierte en el presidente electo de Bolivia.

“Felicito a Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia, por el voto de confianza obtenido en las urnas. A nombre de la Cainco-Bolivia y de todos los que soñamos con un país mejor, reafirmamos la voluntad de construir puentes y levantar juntos a Bolivia”, publicó el empresario cruceño en su cuenta en la red social X.

Desde el sector empresarial, Antelo resaltó la necesidad de que este resultado electoral marque el inicio de una etapa de diálogo abierto y sin condicionamientos.

En su mensaje, también expresó una visión pragmática para encarar los desafíos del país: “Bolivia no necesita reinventarse, sino recuperar el tiempo perdido; con sentido común, firmeza y unidad, podemos lograrlo.”

