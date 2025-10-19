El voto, “el arma más noble de la democracia”: Ernesto Suárez emitió su sufragio en el Beni

En una jornada marcada por el civismo y la expectativa nacional, el exgobernador y senador electo por el Beni, Ernesto Suárez, emitió su voto este domingo en la unidad educativa Capulito, cumpliendo con lo que calificó como un deber ciudadano y civil ineludible.

“Hemos cumplido con nuestra obligación ciudadana y civil de venir a emitir nuestro voto”, afirmó Suárez al salir del recinto, rodeado de vecinos y medios locales.

Suárez destacó la trascendencia del proceso electoral que vive el país, el primero en la historia republicana en definirse mediante una segunda vuelta o balotaje presidencial.

“Creo que hoy estamos atravesando uno de los momentos más importantes que vive el país, en el que todos los bolivianos tenemos el arma más noble que nos da la democracia, que es el voto”, añadió el exgobernador.

La jornada de este 19 de octubre quedará registrada como inédita en los anales políticos del país, ya que marca el cierre de un proceso electoral que se extendió por diez meses, bajo la organización del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En esta segunda vuelta, los bolivianos deben elegir entre los binomios conformados por Rodrigo Paz y Edmand Lara, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge “Tuto” Quiroga y Juan Pablo Velasco, de Alianza Libre, los dos más votados en los comicios del pasado 17 de agosto.

Mientras las urnas se abren en todo el territorio nacional, la expectativa crece por conocer al nuevo presidente electo, en lo que muchos consideran una prueba decisiva para la madurez democrática de Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play