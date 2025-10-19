Luis Fernando Camacho tras emitir su voto: “Hoy terminamos de enterrar esa izquierda que dañó al país”

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, emitió su voto pasadas las 10:30 de la mañana de este domingo, en una jornada electoral inédita para Bolivia. El líder cruceño llegó al recinto acompañado por su esposa, su hijo y su padre, en un acto que combinó lo familiar con un marcado mensaje político.

“Hoy día terminamos de enterrar a la izquierda, ese comunismo que vino haciéndole tanto daño al país. Votemos en libertad, paz y confianza”, declaró Camacho en contacto con los medios, minutos antes de ingresar a sufragar.

Tras emitir su voto, el gobernador expresó satisfacción por haber cumplido con su deber cívico y moral:

“Ya hemos emitido el voto, hemos cumplido con nuestro deber ciudadano y, sobre todo, con el deber moral que tenemos para Santa Cruz y Bolivia. Dios ilumine a cada uno de los bolivianos para que elijamos la mejor opción que necesita nuestro país. Sé que el pueblo boliviano es sabio y sabrá cómo emitir su voto”, manifestó.

Camacho también hizo un llamado a la participación ciudadana en esta jornada histórica:

“Que voten, que asistan a votar, que sufraguen. Hoy es un día histórico para todo el país, un día que va a marcar la historia de Bolivia. Viene un cambio grande para los bolivianos y tenemos que ser parte de ello. No emitir nuestro voto es no formar parte de esa historia, y necesitamos escribirla entre todos. Que sea Dios quien los guíe para que el próximo gobierno vaya con fe y, sobre todo, guiado por Dios, para que este país salga adelante como se merece”, expresó el gobernador cruceño.

Esta jornada del 19 de octubre quedará registrada en la historia nacional como la primera vez que los bolivianos eligen a un presidente mediante un balotaje o segunda vuelta electoral. Se trata de la culminación de un extenso proceso organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que se prolongó durante diez meses desde su inicio en enero.

Los ciudadanos deben elegir entre los binomios de Rodrigo Paz y Edmand Lara, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge “Tuto” Quiroga y Juan Pablo Velasco, de Alianza Libre, los más votados en los comicios del pasado 17 de agosto.

La jornada transcurre con tranquilidad en la mayoría de las regiones del país, mientras las autoridades nacionales y departamentales destacan la importancia de la participación democrática y pacífica en este proceso histórico para Bolivia.

