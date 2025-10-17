Tras la denuncia por "venta de oro anticipada", el BCB asegura que tiene 23.82 toneladas

El presidente interino del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, informó que al jueves 16 de octubre el país tiene 23.82 toneladas de oro, las cuales no necesariamente deben estar en bóvedas, pues lo que se debe garantizar es la titularidad de esas 22 toneladas que están invertidas.

“Al día de ayer 16 de octubre tenemos 23.82, ahora bien ¿Cómo se distribuye al día de ayer estas 23.82 toneladas? Primero tenemos depósitos en el exterior por 16.9 en bóvedas en el banco tenemos 5.78 y tenemos también oro que está en tránsito en proceso de refinación por 1.85, esa es la distribución de las 23.82 toneladas”, informó Rojas.

El presidente del BCB, aclaró que las 22 toneladas que se debe mantener como mínimo, no especifica que se encuentren en físico en bóvedas del Banco Central, pero si tener la titularidad de esas 22 toneladas.

“El Banco central de Bolivia ha mantenido un mínimo de las 22 toneladas (…) pero no dice que deben estar en las bóvedas, que quede claro. El Banco Central tiene que mantener la propiedad de estas 22 toneladas”, señaló.

En ese marco, explicó qué en divisas, al 16 de octubre se tiene como nivel de reservas internacionales netas 3.451 millones de dólares. En el componente oro se tiene 3.246, en el componente Derechos Especiales de Giro 59 millones de dólares y en divisas se tiene 147 millones de dólares.

En la oportunidad también dijo que se vendió tres toneladas de oro lo que generó un pago de 388.8 millones de dólares.

