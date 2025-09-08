BCB rechaza advertencia de Tuto sobre procesos si no está el oro en las bóvedas

El Banco Central de Bolivia (BCB) a través de un comunicado expresó su rechazo a las declaraciones de “carácter electoral” de Jorge Quiroga y recordó que todas sus acciones se enmarcan en la Constitución Política del Estado y en las leyes N.º 1670 y N.º 1503.

El ente emisor precisó que, en estricto cumplimiento de dichas normativas, ejecuta operaciones financieras e implementa instrumentos de inversión en el mercado de capitales con el propósito de fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN) y garantizar la liquidez necesaria para la economía nacional. Estas medidas, destacó, han generado resultados positivos en línea con las mejores prácticas de los bancos centrales a nivel mundial.

Asimismo, el BCB informó que la gestión realizada permitió que las RIN presenten una tendencia creciente en lo que va del año, alcanzando los 2.281 millones de dólares, lo que representa un incremento de 905 millones de dólares en pocos meses. Este resultado fue posible gracias a operaciones de inversión que cumplieron con parámetros de seguridad, liquidez y calidad, asegurando la titularidad plena del Estado boliviano sobre sus reservas.

En pasados días el candidato a la presidencia Jorge Quiroga advirtió que, de llegar al Gobierno, procesará penalmente a las autoridades del Banco Central si no encuentra al menos 22 toneladas de oro físico en las bóvedas de la institución.

“Si el 8 de noviembre no están las 22 toneladas de oro en las bóvedas del Banco Central, van a ir presos”, advirtió Quiroga. “Prepárense para responder por eso”, sentenció el candidato.

Mire el comunicado del BCB:

Mira la programación en Red Uno Play