¿Qué debe hacer el BCB con el tipo de cambio del dólar en Bolivia? Esto dice un analista

Juan Fernando Subirana, analista económico, en una entrevista en El Mañanero de Red Uno, destacó la designación del nuevo directorio del Banco Central de Bolivia (BCB), al que calificó como un “grupo de lujo”, y aseguró que genera una buena expectativa en un momento de alta fragilidad económica para el país.

Subirana señaló que la presencia de un directorio técnico refuerza la necesidad de que el BCB opere de manera independiente al Gobierno, y planteó que su primera tarea debe ser presentar un diagnóstico macroeconómico realista sobre la situación actual.

Sin embargo, enfatizó que la prioridad inmediata debe ser la política cambiaria.

“Lo más urgente es atender el tipo de cambio oficial y modificarlo lo antes posible para que se adecue a los valores del mercado”, afirmó el analista, al indicar que mantener un tipo de cambio fijo durante tantos años fue un error.

Subirana anticipó que, más temprano que tarde, Bolivia tendrá que avanzar hacia un tipo de cambio más flexible y permitir una fluctuación acorde a la oferta y demanda. Añadió que espera que el BCB retome su rol regulador para dar señales claras y estabilizar las expectativas del sector económico.

La posesión del nuevo director del BCB generó un leve incremento este jueves, subió a los Bs 10,70, según los cambistas del casco viejo de la ciudad y del mercado Mutualista.

Nuevo directorio del BCB

Ayer, el presidente Rodrigo Paz posesionó al directorio del Banco Central de Bolivia (BCB). David Espinoza es el nuevo presidente del BCB; mientras que Walter Fernando Orellana Rocha, Álvaro Alfonso Romero Villavicencio, Denise Sussan Martín Alarcón y Claudia Haydee Pacheco Ayala, son los nuevos miembros del directorio del BCB.

