TEMAS DE HOY:
operativos policiales ciudadano ABUSO SEXUAL

24ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Milei felicita a Rodrigo Paz y dice que Bolivia inicia una nueva etapa

Milei calificó la jornada electoral como histórica, reflejo del anhelo de libertad y progreso de los bolivianos, y expresó sus mejores deseos para la gestión del presidente electo Rodrigo Paz, asegurando que su triunfo abre una nueva etapa de desarrollo y gobernabilidad en Bolivia.

Hans Franco

19/10/2025 22:00

Foto: Milei felicita a Rodrigo y destaca que Bolivia deja el socialismo
La Paz

Escuchar esta nota

El presidente argentino, Javier Milei, felicitó al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, tras su victoria en las elecciones de este domingo, resaltando que el país inicia una nueva etapa democrática y de libertad. El mandatario argentino subrayó que esta victoria marca el fin del socialismo en Bolivia, luego de 20 años del llamado “socialismo del siglo XXI” que, según Milei, “ha causado mucho daño a la región”.

“Felicitaciones al presidente electo Rodrigo Paz y al pueblo boliviano por su compromiso con la democracia y el deseo de renovación”, señaló Milei en un comunicado.

“Bolivia va a ingresar nuevamente al mundo libre, con un rumbo orientado a la apertura económica, al combate a la corrupción y a la inseguridad, y al fin de la era del despilfarro del Estado”, agregó el presidente argentino.

Milei calificó la jornada electoral como histórica, reflejo del anhelo de libertad y progreso de los bolivianos, y expresó sus mejores deseos para la gestión del presidente electo Rodrigo Paz, asegurando que su triunfo abre una nueva etapa de desarrollo y gobernabilidad en Bolivia.

Mire la publicación del presidente de Argentina: 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Debate presidencial del tse

23:40

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Debate presidencial del tse

23:40

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD