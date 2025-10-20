Milei felicita a Rodrigo Paz y dice que Bolivia inicia una nueva etapa

El presidente argentino, Javier Milei, felicitó al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, tras su victoria en las elecciones de este domingo, resaltando que el país inicia una nueva etapa democrática y de libertad. El mandatario argentino subrayó que esta victoria marca el fin del socialismo en Bolivia, luego de 20 años del llamado “socialismo del siglo XXI” que, según Milei, “ha causado mucho daño a la región”.

“Felicitaciones al presidente electo Rodrigo Paz y al pueblo boliviano por su compromiso con la democracia y el deseo de renovación”, señaló Milei en un comunicado.

“Bolivia va a ingresar nuevamente al mundo libre, con un rumbo orientado a la apertura económica, al combate a la corrupción y a la inseguridad, y al fin de la era del despilfarro del Estado”, agregó el presidente argentino.

Milei calificó la jornada electoral como histórica, reflejo del anhelo de libertad y progreso de los bolivianos, y expresó sus mejores deseos para la gestión del presidente electo Rodrigo Paz, asegurando que su triunfo abre una nueva etapa de desarrollo y gobernabilidad en Bolivia.

Mire la publicación del presidente de Argentina:

