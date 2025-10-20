Analista: “Paz captó el voto del desencanto con el MAS”, tras victoria en el balotaje

Según los datos preliminares del Sirepre, el candidato Rodrigo Paz sumó 54,53% de los votos, frente a su contrincante Jorge Tuto Quiroga que obtuvo el 45,47%.
19/10/2025 21:45
Escuchar esta nota
El abogado y analista político Johnny Nogales afirmó que el resultado del balotaje presidencial debe conducir a un escenario de conciliación política y no de confrontación.
“No necesitamos vencedores altivos ni vencidos resentidos”, expresó durante su participación en el programa Uno Decide, emitido por Red Uno.
Según los datos preliminares del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, obtuvo un 54,53% de los votos a nivel nacional, lo que lo perfila como el nuevo presidente de Bolivia.
El analista advirtió que el país requerirá puentes políticos sólidos en esta nueva etapa, y planteó la necesidad de un entendimiento entre el PDC y Alianza Libre, liderada por Tuto Quiroga.
Mira la programación en Red Uno Play