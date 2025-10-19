Así voto Jaime Paz Zamora en Tarija acompañado de su hijo Rodrigo Paz

Con un gesto cargado de simbolismo, Jaime Paz Zamora, expresidente de Bolivia, depositó su voto en la mesa número 10 de la unidad educativa de San Lorenzo, acompañado de su hijo Rodrigo Paz, candidato a la presidencia por el PDC.

“Gracias a Dios. Voté como ciudadano y como hijo”, expresó Paz Zamora tras emitir su sufragio, saludando a los medios de comunicación y compartiendo con los presentes en esta jornada electoral que se desarrolla con total normalidad.

Rodrigo Paz, visiblemente tranquilo, destacó la importancia de la responsabilidad democrática y el acompañamiento familiar: “Acompañando a mi señor padre, que es una suerte de cábala en cada elección. Después emitiré mi voto y acompañaré a mi esposa e hija en sus centros de votación”, señaló el candidato.

Tras cumplir con su deber ciudadano, Jaime Paz Zamora se dirigió a acompañar a su familia, mientras Rodrigo Paz se trasladará a su unidad educativa correspondiente para emitir su voto, completando así la participación en esta jornada electoral. Posteriormente, se trasladará a la sede de gobierno para conocer los resultados finales de los comicios electorales.

