Edmand Lara: “Trabajaremos por la unidad del país”, tras resultados preliminares

Luego de conocerse los resultados preliminares del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral, el vicepresidente Edmand Lara anunció que en las próximas horas viajará a La Paz para reunirse con Rodrigo Paz.

El encuentro buscará definir los pasos a seguir tras el balotaje presidencial, cuyos resultados aún no han sido oficializados por el Órgano Electoral.

Lara aseguró que, en caso de confirmarse la victoria del binomio Paz-Lara, las primeras acciones de gobierno estarán enfocadas en tres ejes:

Solucionar el desabastecimiento de combustible

Nivelar los precios de la canasta familiar

Combatir la corrupción

“Hoy el pueblo nos da la oportunidad de gobernar Bolivia para todos. Llamo a la unidad y a la reconciliación; todos somos bolivianos. Se acabaron los colores políticos, la única bandera que debemos abrazar es la rojo, amarillo y verde”, declaró.

También expresó su intención de tender puentes con Alianza Libre, el partido liderado por Jorge Tuto Quiroga, para explorar posibles espacios de colaboración.

“Se los convoca a trabajar por la patria”, manifestó el actual vicepresidente.

