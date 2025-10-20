Resultados Sirepre: Rodrigo Paz superó a Tuto Quiroga en Oruro con el 59,9%

Según los resultados del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), es el ganador de las elecciones a nivel nacional. Uno de los departamentos donde recibió mayor apoyo fue Oruro.

En Oruro, Paz logró un sólido respaldo con el 59,9% de los votos, mientras que su rival, Jorge "Tuto" Quiroga, de la Alianza Libre, alcanzó el 40,1%. Esta diferencia de casi 20 puntos muestra una clara preferencia del electorado orureño por el candidato del PDC.

A nivel nacional, los resultados también favorecen a Rodrigo Paz, quien obtuvo el 54,5% de los votos frente al 45,4% conseguido por Tuto Quiroga.

Analistas coinciden en que la cercanía de Paz con la gente, su estilo de comunicación simple y directo, así como su estrategia para captar a los votantes indecisos, fueron claves en su triunfo.

Mira la programación en Red Uno Play