Branko Marinkovic habla de una jornada histórica y denuncia intentos de coacción al voto

Branko Marinkovic, senador electo de Santa Cruz por agrupación Libre, calificó como histórica la jornada electoral que vive Bolivia este domingo, tras emitir su voto. Asimismo, denunció que habrían intentos de extorsión a ciudadanos, a quienes estarían obligando a fotografiar sus actas de sufragio y votar por determinado candidato, bajo amenaza de perder sus fuentes laborales.

Marinkovic pidió a las autoridades electorales y al Tribunal Supremo Electoral (TSE) investigar estas denuncias y garantizar que el proceso se desarrolle con total transparencia y sin presiones. También convocó a la ciudadanía a ejercer su voto de manera libre y consciente, destacando la importancia de esta segunda vuelta presidencial para el futuro del país.

“Nadie los puede obligar a sacar foto de su voto, no van a perder sus empleos, les pedimos que denuncien a aquellos que los están obligando, y decirles que si los botan de sus empleos lo van a recuperar. Nadie los puede obligar a mostrar una foto de su acta para mantener su empleo o para recibir una remuneración económica”, apuntó Marinkovic.

Este domingo, los bolivianos vuelven a las urnas para elegir a su nuevo presidente y vicepresidente del Estado en una segunda vuelta electoral, que por primera vez se realiza en una elección nacional de este país.

