PDC gana segunda vuelta electoral en Pando con el 54,8% de los votos

Según los resultados del Sistema de Registro y Procesamiento Electoral (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo la victoria en la segunda vuelta presidencial en el departamento de Pando, alcanzando el 54,8% de los votos válidos.

La Alianza Libre logró el 45,2%, consolidándose como la segunda fuerza política en la región.

De acuerdo con el reporte oficial del TSE, en Pando se registraron 60.280 votos válidos, 459 votos blancos y 2.088 votos nulos, haciendo un total de 62.827 votos emitidos durante la jornada electoral.

