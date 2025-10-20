TEMAS DE HOY:
operativos policiales ciudadano ABUSO SEXUAL

24ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Así votó Potosí: 63% para Paz y 37% para Quiroga, según el Sirepre

Se conocen los primeros resultados preliminares de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el departamento de Potosí, según datos del Sirepre.

Milen Saavedra

19/10/2025 20:43

Así votó Potosí: 63% para Paz y 37% para Quiroga
Potosí, Bolivia

Escuchar esta nota

Los primeros resultados preliminares de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el departamento de Potosí, según datos del Sirepre, confirman la ventaja para el candidato Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Según los datos iniciales, Paz obtiene un 63% de la votación en este departamento, superando significativamente al candidato de Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, quien alcanza el 37%.

Aunque se trata de resultados preliminares que aún deben ser confirmados por el Órgano Electoral Plurinacional, la tendencia en Potosí marca un importante respaldo a la candidatura de Rodrigo Paz en esta decisiva contienda electoral. El país se mantiene a la espera del avance del cómputo oficial a nivel nacional para conocer al próximo Presidente.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Debate presidencial del tse

23:40

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Debate presidencial del tse

23:40

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD