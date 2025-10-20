Así votó Potosí: 63% para Paz y 37% para Quiroga, según el Sirepre

Los primeros resultados preliminares de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el departamento de Potosí, según datos del Sirepre, confirman la ventaja para el candidato Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Según los datos iniciales, Paz obtiene un 63% de la votación en este departamento, superando significativamente al candidato de Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, quien alcanza el 37%.

Aunque se trata de resultados preliminares que aún deben ser confirmados por el Órgano Electoral Plurinacional, la tendencia en Potosí marca un importante respaldo a la candidatura de Rodrigo Paz en esta decisiva contienda electoral. El país se mantiene a la espera del avance del cómputo oficial a nivel nacional para conocer al próximo Presidente.

