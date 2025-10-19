 Libre instala su propio centro de monitoreo en Cochabamba

Ante la gran expectativa que genera conocer los resultados del histórico balotaje, militantes de Alianza Libre prepararon su propio centro de cómputo en Cochabamba, donde recepcionarán las actas de los distintos distritos.

Guillermo Mendoza, jefe departamental de Libre, señaló que se desplazaron alrededor de 5.000 personas en todo el departamento para cubrir 6.300 mesas, alcanzando una cobertura cercana al 80% con delegados.

Desde Libre indicaron que sus delegados reportaron algunas irregularidades que serán puestas en conocimiento del Tribunal Supremo Electoral.

“Algunos de nuestros delegados reportaron la caída del Sirepre por alrededor de una hora. Tenemos un reporte complejo, porque en la unidad educativa 12 de Septiembre en Quillacollo y en la unidad educativa Dionisio Morales de Kara Kara, el notario electoral, sin permitir sacar fotos, ante la caída del sistema, se habría llevado el maletín con las actas y documentos de trabajo y eso lo tendría que explicar la corte”, informó Mendoza.

En este centro de cómputo se espera que hasta las 21:00 horas se tenga el conteo del 70% de las actas.

