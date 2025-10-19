TSE instala sala plena para el cómputo oficial del voto en el exterior

A las 18:05 los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), instalaron este domingo la Sala Plena para dar inicio al cómputo oficial de los votos emitidos en el exterior durante la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con el reporte de la Dirección Nacional de Procesos Electorales, ya se encuentran disponibles 450 actas electorales provenientes de los diferentes países donde los bolivianos residentes participaron en la jornada de votación.

La instalación de la Sala Plena marca el inicio formal del procesamiento y validación de las actas remitidas desde las misiones consulares, en cumplimiento del calendario electoral y bajo los principios de transparencia, legalidad y seguridad.

