Tensión durante el conteo de votos en el Colegio Nacional Florida por papeletas observadas

El proceso de conteo de votos en el Colegio Nacional Florida, ubicado en el centro de Santa Cruz de la Sierra, se vio interrumpido la tarde de este domingo tras registrarse un incidente en la mesa 1 de sufragio.

Según relataron testigos y delegados presentes, la discusión surgió cuando una de las papeletas presentaba una marca que excedía por aproximadamente un centímetro la franja asignada a uno de los candidatos, lo que generó dudas sobre su validez.

Ante la observación, la máxima autoridad del recinto electoral decidió someter el caso a votación entre los jurados, con el fin de definir si el voto debía considerarse válido o anularse. Esta situación provocó un intenso debate entre los representantes de distintas organizaciones políticas.

“Son seis votos los que han anulado para el PDC”, denunció una de las delegadas presentes, señalando que la medida podría afectar el resultado final de esa mesa.

Hasta el momento, las autoridades del recinto no emitieron un pronunciamiento oficial, aunque el conteo continuó bajo la supervisión de los jurados y veedores acreditados.

