Se registra un voraz incendio en un taller cercano a la refinería de Palmasola

Un voraz incendio se suscitó este domingo en un taller de radiadores que se encuentra ubicado en la zona de la Santos Dumont y séptimo anillo, causando gran preocupación a los vecinos, puesto que en las cercanías se encuentra la refinería de Palmasola.

Los Bomberos Voluntarios y de la Policía llegaron hasta el lugar para poder controlar las llamas que consumieron parte de la infraestructura tras una fuerte explosión.

En un trabajo en conjunto, ambas unidades realizan las labores para sofocar las llamas, para evitar que los camiones cisternas que se encuentran estacionados en las zonas aledañas no se vean afectados.

Un hecho que llamó la atención es que varios civiles aún continúan en el lugar sin tomar en cuenta el peligro que pueden correr al no tomar las medidas de seguridad necesarias.

